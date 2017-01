Ahora: trasladaron a la ex nuera de Vigneau que seguirá detenida en 25 de Mayo

El último sábado, en una conferencia encabezada por el Intendente Ezequiel Galli se daba a conocer la novedad de que la ex nuera de María Elena Vigneau, asesinada días atrás en Sierras Bayas , quedaba detenida por el crimen. Horas más tarde , se supo que estuvo prestando declaración durante más de cuatro horas y se destacó que intentó "desincriminarse" al asegurar que no fue ella la que mató a la ex suegra sino que fue al lugar e hizo "lo que otro le pedía".