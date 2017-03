Aguilera: "Hay una persecución sectorial hacia el FPV"

El Concejal por el FPV, Federico Aguilera, habló con este medio y manifestó su preocupación por la retirada de carteles del FPV de la Av. Pringles.









Sobre esta situación Aguilera contó: "En el transcurso de la mañana de este martes un vecino me avisa a través de un mensaje que están retirando la cartelería de la Av. Pringles hecho que constaté personalmente y saque fotos".









"Las personas que estaban retirando la cartelería estaban con indumentaria del Municipio" aseguró Aguilera.















En cuanto a la reacción que tuvo al observar la situación dijo: "Ni bien vemos ese accionar me sorprendió e inmediatamente le envié un mensaje al intendente municipal para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando".













El hecho lo planteó tanto al Intendente como a los Concejales del Bloque Cambiemos "Luego de comunicarlo la cartelería fue devuelta" contó el Concejal del FPV.





aguilera.jpg













Sin respuesta

Aguilera contó "No he tenido ninguna respuesta ni justificativo de la motivación por la cual se sacó la cartelería, por eso es que nosotros manifestamos nuestra preocupación y en su momento enojo".





"No entendemos esta actitud que está relacionada con una persecución sectorial hacia el FPV, contra la participación democrática, la convivencia democrática y la pluralidad de voces partidarias en Olavarria" expresó Aguilera.







El Concejal dijo "El intendente me manifestó que no dio la orden de quitar la cartelería y automáticamente se lo comuniqué ordenó que detengan la retirada de carteles" y agregó "Él es el máximo responsable de los empleados del municipio, haya sido o no quien dio la orden es su responsabilidad".









En cuanto a los carteles que le fueron devueltos aseguró "Vamos a volver a colocarlos".









"Repite esa actitud"





Federico recordó la campaña que realizó Ezequiel Galli sobre lo que dijo "En el 2015 en plena campaña electoral el actual intendente había realizado una estrategia de difusión y cuando el ex intendente Eseverri, por medio de empleado municipales hizo retirar los carteles, Galli fue el primero que puso el grito en el cielo tildando la actitud de 'antidemocrática'".





"Nos llama la atención que se repita esa actitud que ellos criticaron" expresó.











Por último manifestó "Simplemente queremos poner una luz de alerta porque Olavarria tiene problemas más complejos y profundos que resolver, por eso entendemos que el intendente y los empleados municipales tienen que estar a disposición de esos problemas y no de sacar los carteles".