Acto de firma y entrega de 400 escrituras sociales

La Municipalidad de Olavarría a través del convenio suscripto con la Escribanía General de Gobierno, conjuntamente con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, llevarán a cabo un acto de entrega y de firma de 391 escrituras sociales.





El acto será el próximo 17 de febrero a las 13 horas en el Salón Rivadavia y contará con la presencia de funcionarios provinciales y autoridades municipales.





En esta oportunidad, por un lado se entregarán 132 escrituras sociales, de las cuales 17 familias protegerán su patrimonio a través de la "Afectación a Vivienda" Ley 26.994. En tanto que también se firmarán otras 259 escrituras, de las cuales 18 familias realizarán la adhesión al régimen que permite proteger la vivienda.





Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informó que todos los titulares mencionados a continuación en cada listado, deberán concurrir a las 12:30 horas.





Citación para firma de escrituras





Deberán presentar documento de identidad y fotocopia, constancias de CUIL/ CUIT, en caso de estar divorciado copia del acta o sentencia de divorcio, y de presentarse en carácter de apoderado deberá acreditar el poder original.





Acosta, Mirta Mabel (Apod.,C.); Acosta, Sebastián y Martell, Marcela Celeste; Acuña, Sandra Noemí y Manrique, Juan Carlos; Aguer, Gustavo Raúl; Aguilar, Claudio Rosendo; Aguilar, Omar Aníbal y Pereira, Graciela Viviana; Aguilera, Claudia Silvana y Mocorich, Juan Alberto; Aguirre, Débora Yesica y Crocci, Cristian Alberto; Aguirre, Pablo Fabián y Gómez, Mariela Mabel; Albarellos, Sonia Beatriz y Reyes, Orlando Daniel; Albarracín Evangelista, Sebastián; Algañaraz, Germán Andrés y Ortiz, Lorena Soledad; Ali, Stella Maris; Almada, José Luis y Defeo, Gabriela Verónica; Alonso, José Antonio; Amundarain, Jorge Ariel y Gabica, Verónica Andrea; Andronaco, Alberto Adrian y Salamanca, Alejandra Paula; Araña, Cristian; Araña, Julio Cesar y Bruschini, Carmen Rosana; Araujo, Elba Elvira y Arena, Rubén David; Araujo, Héctor Ariel y Fredes, Paola Lorena; Arbe, Teófilo Tristán; Arce, Sandra Elizabeth y Escaig, José Luis; Arias, Natalia Andrea y Castro, Héctor Daniel; Asaro, Fernando Gabriel y García, María de los Ángeles; Ascazuri, María Elsa; Astiz, Alejo Elbio y Vivas, Jesica Alejandra; Araujo, Raúl Eduardo; Avalos, Ramona Lujan y Dentaro, Carlos Javier; Ávila, Yesica Romina y Sequeira, Pablo Enrique; Babi, Ana María (C.), Pron, Gustavo Adolfo (C.), Pron, Juan Manuel (V.) y Rojas, Helida Mabel (V.); Bacas, Dardo Walter y Beorlegui, Marta Lilian; Bahía, Alicia Felisa; Barraza, Cristian German y Bustamante, Cristina Alejandra; Barraza, Mirta Graciela (C.) y Acosta, Mirta Mabel (V.); Barraza, Rubén Darío; Barrera, Patricia Julia; Barrientos, Rolando Gastón y Lescano, Sonia Estela; Bartolini Nieva, María Eugenia y Begue, Esteban Ariel; Bax, Jorge Vicente y Vivas, Liliana Edith; Becker, María Rosana y Coronel, Jorge Ariel; Becker, Viviana Elisabet; Betancur, Verónica Noemí; Bevacqua, Juan José y Muñoz González, Vanesa Alejandra; Bianchi, Maximiliano Ariel y Lumelli, María Noelia; Bonavetti, Carolina Noemí y Leal, Diego Raúl; Borda, Sonia Beatriz; Bosaleh, Alejandra Vanesa y Martínez, Manuel Darío; Botasi, Germán Darío; Botasi, Noelia Soledad y Larroca, Emmanuel Oscar; Bourgeois, Andrea Luz; Bravo, Graciela Mabel; Briones, María Inés; Burgart, Marcelo Horacio y Moreno, Mabel del Señor; Bustos, Érica Vanesa y Popp, Mario Fabián; Bustos, Mariela Elizabeth y Zamudio, Javier Alejandro; Caballero, Ramona Leonor y Nesprias, José María; Cabrera, Sergio Fabián y Lora, María de los Ángeles; Calderón, Jorge Pablo; Camplone, Ramiro Gonzalo y Martin, Leila Abigail; Canalicchio, Guillermo y Morales, Natalia Araceli; Canozo, Néstor Ángel y Torrecilla, Natalia Marcela; Capuano, María Soledad; Capuano, Yamila Lujan (C.) y Capuano, María Luisa (V.); Cardozo Villalba, Gladys Sunilda; Carevich, Luciana Soledad y Landoni, José María; Caro, Nora Elizabeth, Robles, Bernardo Rubén, Robles, Miriam Elizabeth, Robles, Juan Javier y Robles, Nora Soledad; Carreira Neto, Cesar Augusto Y Kunzevich, Viviana Alicia; Casenave, Ana María; Casenave, Eliana Cecilia y Cauteruccio, Néstor Daniel; Castañares, Carla Lorena y Couffignal, Guillermo Ernesto; Castiñeira, Ramón Alfredo (C.,Apod.) y Diez de Ulzurrun, Ana María (C.,Apod.); Castro, Ana María; Castro, Gabriel Alejandro; Castro, Karina Fernanda y Samberro, Darío Germán; Castro, Paola Daniela e Isaza, Julio Cesar; Cejas, Jaquelina Soledad y Paganti, Pedro Federico; Cepeda, Nélida Nieves; Cepeda, Pablo Ernesto; Cepeda, Stella Maris; Chamarro, Rosa y Velázquez, Juan Ramón; Chapa, Marcelo Alejandro y Coria, Gabriela Jorgelina; Chersich, Juan Ramón y Orradre, Silvia Mercedes; Chiarenza, Carlos Salvador y Paulo, Graciela Edith; Chilindro, Marisa Edith y Laplace, Claudio Marcelo; Ciancio, José Luis y Hernández, Marisol; Cleyp, Alejandra Soledad y Peralta, Cristian Martin; Comensoli, Andrea Romina; Córdoba, Silvia Susana; Coria, Andrea Soledad Y Molina, Jorge Pablo Nelson; Coronel, Norma Beatriz y Martínez, Mario Andrés; Correa, Elsa Noemí y Morales, Luis Alberto; Cortes, Nora Beatriz y Salas, Mario Adán; Cos, Aldo Javier y Napoli, Carla Mariana; Cucaresse, Luis Humberto; Cuffari, Blasa; Cunioli, Mariana Natalia; D Agostino, Valeria Elizabeth y Espil, Víctor Fernando; Damico, Rubén; De La Torre, Silvia Liliana; De Trocchi, Jorge Esteban; Del Rio, José Luis y Floria, Marina Haydee; Del Valle, Daniel Horacio y Labarrieta, Cecilia Lujan; Delle Tesse, Fabian Orlando y Silva, Rosa Lorena; Dib, Pablo Andrés y Wilwert, Laura Lujan; Di Campli, Fernando Gabriel y Gelso, Rosana; Di Pizio, Norberto José y Escaig, Verónica Silvana; Diuono, Julieta Lujan y Tejeda, Mario Alejandro; Dumerauf, Juan Alberto y Salinas, Paola Florencia; Dumerauf, Mirta Ana; Ene, Carmen Edith y Ledesma, Jorge Rodolfo; Escobar, Víctor Benito; Espinosa, Blanca Esther; Espinosa, Daniela Cecilia; Farías, Margarita Del Valle; Felipuzzi, Omar Eliverto; Fernández, Adrian Gonzalo y Monge, María de los Milagros; Ferraro, Analía Beatriz; Ferreira Novo, Daniela Fernanda y Olivera, Jorge Raúl; Ferrero, Claudia Inés; Ferreyra, Carolina Lilian y González, Adalberto; Ferreyra, Gladys Noemí; Fidalgo, Milca Elisabeth y López, Enrique Marcelo; Fioriti, Raúl Amadeo (C.), Núñez, Mario Alberto (V.) y Melian, Mónica Susana (Cony.); Flores, Ilda Aurora; Freccero, Marta Alejandra; Fredes, Carlos Roberto (C.), Lunatti, Elsa Mabel (Cony.) y Benedetto, Emilio Miguel (Apod.); Fredes, Miguel Angel; Fucillo, Karina Fernanda; Fusch, Ricardo Omar y Pozo, Ana María; Galbarino, Ángel Héctor y Holl, Ángela; Garabento, Pablo Cesar y Hall, Graciela Marcela; García, Claudia Valeria y Guillon, Sebastián; García, María Cristina y Vivas, Juan Ángel; García, Patricia Noris y Troia, Pablo Javier; Gisler, Blanca Elizabeth; Godofredo, Mirta Mabel; Gómez, Claudia Isabel; González, Ana Beatriz; Gorosito, María José y Negrette, Omar Enrique; Gregorini, Mónica Teresita (V.); Guerra, Natalia Soledad y Urquiza, Cristian Nicolás; Gutiérrez, Elba y Rodríguez, Eugenio; Heredia, Prudensio Alfredo y Fischer, Carmen Raquel; Hoffer, Eduardo Gabriel y Suarez, Dina Esther; Hoffman, Patricia Elizabeth y Velázquez, Matías Fernando; Hohl, Carolina Gisela y Loustan, Isaías; Humberto, Carlos Omar y Rulli, Nidia Emilce; Ibáñez, Cecilia Lucrecia Magdalena; Ibáñez, María Gabriela y Leiva, Maximiliano Omar; Irazábal, Osvaldo Fabián y Uranga, Adela Zulma; Jáuregui, María del Carmen y Mendoza, Orfel Raúl; Kriger, Claudio Fabián y Masson, Paula Andrea; Krotter, Ernesto Daniel y Schvremer, Silvia María; La Spina, Ana Paula y Wagner, Germán; Lacruz, Noelia Rosana y Laurenz, Edgardo Gregorio; Lanzos, Gustavo Daniel (C.,Donat.), Pascualino, Gisela Vanina (C.,Donat.) y Lanzos, Héctor Pedro (Apod.); Larignee, Daniela María José y Pereyra, Ramón Luis; Larregina, Graciela Elena; Lastape, Débora Alejandra; Leal, Fabricio Oscar, Leal, María José y Leal, Martin Eduardo; Lebrero, María Del Carmen y López, Rubén Orlando; Ledesma, Daniel Alejandro y Zurita, Yanina Soledad; Leiva, Diego José y Urban, Patricia Alejandra; León Caballo, Luis Alberto y Sampons, Stella Maris; Ligori, María de los Ángeles y Ortiz, Pedro Daniel; Lisiaga, Natalia y Romero, Carlos Javier; Lisztwan, Olga Cristina; López Pereyra, Ricardo Maximiliano y Peralta, Pamela Belén; López, Alejandro Rafael y Merlos, María Elisa; Lucato, Aurora Isabel; Madrid, Verónica Andrea; Mahuaol, María Isabel y Manzanos, Ramón Rafael; Maibach, Miguel Ángel; Maier, Juan Carlos y Pili, Elena Mercedes; Maldonado, Eduardo Elías y Juárez, Sandra; Marmol, Jorge Esbel y Santiago, Ana Paula; Marsiglio, Juan Marcelo y Olivera, Silvina Soledad; Martell, Elsa Noemí (C.) y Suarez, David Daniel (Apod.); Massara Dinamarch, Luciana y Ramos, Fabián Alberto; Masson, Roberto Omar; Merli, Martin Darío y Viera, Verónica Andrea; Miranda, Rubelinda del Transito; Morales Saavedra, Alberto y Gallestegui, Nilda Ester; Muñoz, José Luis y Palacios, Yanina Soledad; Murrie, Alfredo Cesar y Porcel, Carolina Esther; Nanni, Araceli Alejandra; Negrette, María Rosa y Saavedra, Mario Alcides; Newbery, Claudio Fabián y Ponce, Miriam Isabel; Newbery, Marco Daniel y Salvaneschi, Verónica Beatriz; Núñez Schwindt, María José; Núñez, Alejandro Marcelo y Fernández, Patricia Inés; Ocaña, Dora Beatriz; Olguín, Graciela Mabel y Scabuzzo, Alberto Cesar; Oreste, Mabel Nancy; Ostertag, Daniel Ricardo; Pallero Islas, Mabel y Centro de Empleados de Comercio de Olavarría; Palma, Gustavo Renee y Vicente, Laura Margarita; Pavón, Mónica Raquel; Paye, Raquel Mirtha y Salías, Carlos Genaro; Peñalva, María de los Ángeles y Rodríguez, Oscar Javier; Peralta, Mario Oscar y Troche, Aida Raque; Pérez, María Eugenia y Requena, Sergio Emilio; Pérez, Mariel Edith; Ponce, Nelson Jonathan; Propato, Natalia Leticia y Robledo, Rubén Andrés; Quintero, Verónica Alejandra y Yapour, Luis María; Ramírez, Vanesa Daniela y Ruppel, Carlos Alberto; Ramos, María Elina; Recofsky, Oscar Alfredo y Rodríguez, Analía Silvina; Rincón, Valeria Natalia y Vivas, Cristian Miguel; Riva, Sandra Ester y Uruchua, Ramiro Leandro Daniel; Rivarola, Flavia Alejandra; Rodríguez, Gustavo Gabriel y Vergara, Silvana Valeria; Rojas, Jorge Eduardo (C.); Rojas, José Luis y Violante, Andrea Lorena; Roldan, Paola Andrea; Romero, Marisa Beatriz; Romero, Miguel Tomas; Sandes, Fabián Alberto; Santiago, Rubén Omar; Sanz, Omar Ignacio y Rocha, Claudia Ester; Schlie, Juan Manuel; Silva, Carlos Omar; Simón, Jorge Antonio y Zarate, María Rosa; Simón, Olga Leticia (Apod.,C.); Smith, Adriana Inés; Sosa, Laura Andrea; Sosa, Martin Andrés y Vázquez, Vilma Beatriz; Suarez, Marta Leticia; Vázquez, Teresa; Vera, Marianela Noemí y Walter, Sergio Leonardo; Villegas, Nadia Lucrecia y Zubillaga, Manuel Eduardo.





Citación para entrega de escrituras





Deberán presentar documento de identidad y fotocopia para su acreditación.





Abot, Luis Alberto y Calderón, Andrea Soledad; Abot, Patricia Verónica y Peralta, Matías José; Adamuchi, Rubén Osmar y Ayalef, Stella Maris; Aguirre, Manuel Abelardo; Albornoz Aravena, Ana Rosa y Salazar, Néstor Victoriano; Álvarez, Andrea Karina y Salerno, Gastón Alberto; Alzogaray, Marcos Leonardo y Barraza, Carla Soledad; Antista, Sntonela; Araña, Ricardo Daniel y Palacios, Sonia Andrea; Bahl Sergio Fabián; Beñaldo, Victoria Luciana y Espinoza, Diego Andrés; Benítez, Natalia Marta Susana; Berazategui, Marcela Beatriz e Izarriaga, Gerardo Victoriano; Bersais, María Marta; Bertolotto, Pedro Aníbal; Bramajo, Ana Araceli; Calderón, José María; Calderón, Marilina Verónica y Urbina, Sergio Fabián; Calderón, Soledad Natalia y Roldan, Pablo José; Carusso, Mauricio Emanuel; Cavaleri, Norma Beatriz e Iparraguirre, Juan Enrique; Cogley, Jorge Eduardo y Ortiz, Stella Maris; Cogley, Rita Soledad y Pérez, David Omar; Cometta, María Raquel; Córdoba, Cintia Giselle y Rey, Jorge Alberto; Córdoba, Natalia Lorena y Gómez, Fabricio; Corradi Istillarte, Silvina; Cristian, Yanina Vanesa; Cruz, Alfredo Fernando y Sosa, Patricia Mabel; Delclaux, Vanesa Natalia y Falcón, Claudio Orlando; Della Maggiora, Carina Beatriz; Díaz, Marcela Andrea; Dirazar, Julio Alfredo; Domínguez, Hugo Luis; Doucede, Héctor Osvaldo y Monges, Marcela Alejandra; Durán, María del valle y Nuñez, Carlos Rolando; Etchecolatz, Rosana Hebe; Farías, María Cristina; Fernández, Alberto Francisco e Indo, Miriam Marcela; Fernández, Juana Jorgelina; Franco, Miriam Mabel; Frassacaro, Leontina; Fredes, Germán Daniel; Gallardo, Roberto José; Glok Galli, Melisa; Godoy, Alicia Esther y Pascua, Mario Adolfo; Gómez, Débora Yesica; Gómez, Silvia Ermelinda; González, Lucrecia Silvina y Martínez, Víctor Emanuel; González, Néstor Ubaldo y González Vena, Haydee Valeria; Grisolia, Alicia Susana; Guerendiain, Marcelo Fabián; Gugliemotti, Miriam Elisabet; Heinrich, Jorge Luis; Heredia, Cintia Evangelina; Hernández Brisioli, Rodrigo Martín y Salaberry, Giselle; Herrera, Maria Rosa; Irigoyemborde, Lorena Daniela; Jerez, Carlos Delfino; Jungblut, Fernando Ariel y Ramírez, Cristina Raquel; Lahitte, María Luciana y Ponce, Roberto Carlos; Lantieri, José; Leguizamón, María Rosa y Zarate, Alejandro Leonardo; Lencina, Silvia Araceli; Lizarralde, Marisa Alejandra y Morais, Jorge Alberto; Luján, Fabricio Christian; Manuel, Marcela Mabel; Marfil, José Luis; Mariscal, María Cristina; Martínez, Hugo Víctor y Martínez, Lliliana Graciela; Martínez, Laura Andrea; Martínez, Marisa Andrea y Navarro, Armando Andrés; Masson, Roberto Daniel y Pérez Medina, Estefania Mariana; Mayet, Pedro Diego Martín; Mendizábal, Silvina Soledad y Petetta, Jonatan; Moyano, Delia Angélica; Moyano, María Rosana; Navarro, Andrea Verónica; Orden, Noelia; Oriozabala, Rubén Osvaldo; Páez Cañadas, María Delia y Páez Cañadas, María Laura; Paiz, María Alejandrina; Pal, María José; Parma, Juan José; Peralta, Diego Alejandro y Trovato Yungblut, Alejandra Elizabeth; Pérez, Paola Fabiana; Piñel, Oscar Adalberto; Pizzano, Angélica Ester; Placánica, Mario Armando; Quiroga, Natalia Lujan; Ramadan, Sofia Renee; Ramírez, Rosa Andrea; Rasposo, Ana Soledad; Rebolo, Antonio Roque; Reyes, Rubén Alberto; Ricon, Esther; Rueda, Leonardo Marcelo; Ruppell, Emanuel Ignacio; Salduondo, Miriam Marisa; Sanabria, Nancy Yesica; Sánchez, Norma Edith; Severo, Mariela Isabel; Soraiz, Alfredo Orlando; Tobio, Liliana Marisol; Torales, Juan Valentín; Troncoso, Miguel Ángel; Vales, Esteban Fabián; Valicenti, Rubén Arnoldo; Vallabriga, Marisol; Vidal, Lidia Alejandra Carina; Vivas, Julio César; Wagner, Lucio Miguel; Wagner, Mirta Graciela.